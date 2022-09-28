Потрібно розмитнити чи продати: скільки українці можуть їздити на своєму авто в Європі

Українці можуть їздити авто з українськими номерами на території Європейського союзу протягом піврічного терміну, але тільки в тому випадку, якщо вони не просять тимчасового притулку.

Про це пише РБК-Україна.

Але якщо біженці отримують тимчасовий захист у ЄС, їм дозволяється їздити автомобілем на українській реєстрації протягом усього терміну дії статусу тимчасового захисту. Але коли цей період завершиться, авто потрібно або розмитнити або ж продати.

Якщо хтось хоче використовувати для поїздок Європою автомобіль з українськими номерами, то згідно з європейським законодавством на це є 6 місяців. За півроку потрібно буде виїхати з ЄС і знову в'їхати на його територію, щоб «обнулити» цей термін.

У випадку, коли через 6 місяців автомобіль все ще потрібен вам у Європі, існує три способи, як його «легалізувати»:

розмитнити та поставити машину на облік у Європі (за розмитнення доведеться заплатити приблизно третину вартості автомобіля);

кожні 6 місяців перетинати кордон, щоб «обнулити» термін його ввезення;

продати автомобіль в Україні та купити інше авто в Європі.

У той же час, є спосіб уникнути розмитнення авто в Європі. Так, громадяни України, які набули статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, мають право на використання як українських прав, так і зареєстрованих в Україні власних автомобілів без їх конвертації та реєстрації за новим місцем проживання протягом усього терміну дії статусу тимчасового захисту.

У більшості країн-членів ЄС цей період триває до 4 березня 2023 року, у Польщі — до 31 грудня 2022 року. Але загалом — до 6 березня 2025 року згідно з Регламентом, який передбачає щорічну пролонгацію дії статусу захисту в деяких країнах ЄС.

«Українці, які не скористалися правом на тимчасовий захист або були позбавлені його через недотримання чи порушення його умов, мають замінити права (за винятком прав міжнародного зразка) та перереєструвати транспортний засіб. Порушення згаданих зобов'язань загрожує українцям притягненням до адміністративної відповідальності (штрафи), у деяких країнах — аж до конфіскації авто», — зазначає голова правління VisitUkraine. today Антон Тараненко.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як оформити польську пенсію.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram