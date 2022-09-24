Українці можуть оформити польську пенсію: як це зробити

Українці, які працювали як в Україні, так і в Польщі, мають право на пенсію в обох країнах. Це передбачено міждержавною угодою про соціальне забезпечення, що її було у травні 2012 року (набула чинності в січні 2014 року), нагадує ресурс InPoland.

Розмір польської пенсії залежить від офіційної заробітної плати, яку особа отримувала, а також від внесків, які вона виплачувала в ZUS (аналог українського Пенсійного фонду) протягом свого трудового стажу. У 2019 році пенсія поляків становила майже 40% від середньої зарплатні, що відповідало 1100 злотих.

Також є можливість одночасного отримання й української пенсії.

«Ми будемо виплачувати пенсію за страховий період у Польщі, тоді як українська установа виплачуватиме пільги за періоди роботи в Україні», — пояснили в регіональному відділенні соціальної страхування регіону Нижня Сілезія.

Умови для отримання пенсії у Польщі

Відповідно до польсько-українського договору, українець може отримувати пенсію у Польщі, якщо останнє місце працевлаштування, зареєстроване в управлінні праці, було на території Польщі. Вимагається також, аби це була робота за трудовим договором або за договором-доручення.

Крім того, умовою отримання пенсії є досягнення необхідного мінімального віку і стажу роботи. Мінімальний пенсійний вік для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років. Трудовий стаж для жінок має становити 20 років, для чоловіків — 25 років. До стажу зараховуються періоди сплати пенсійних внесків до ZUS (під час працевлаштування), а також період несплати внесків протягом навчання в університеті.

Слід пам'ятати, що період, коли ви не сплачували пенсійні внески в ZUS, не може перевищувати третину періодів виплати внесків.

Як зарахувати період роботи в Україні до пенсії у Польщі

Польсько-український договір дозволяє сумувати трудовий стаж в Україні до пенсійного стажу у Польщі. Тобто якщо ви пропрацювали на Батьківщині 15 років, а потім 10 років у Польщі, то з цього періоду ви можете отримувати пенсію на території Польщі. Проте польський ZUS інформує, що заклад фінансуватиме пенсію українця лише за роки праці у Польщі. За період роботи в Україні пенсія пересилатиметься з Пенсійного Фонду України.

Аби додати до пенсійного стажу період працевлаштування в Україні, необхідно взяти довідку з місця роботи, яка підтверджувала б те, що ви там працювали. На довідці має бути вказаний розмір щомісячної зарплатні. Усі документи треба перекласти на польську мову у присяжного перекладача і подати до відділу ZUS за місцем проживання у Польщі.

Важливо: періоди працевлаштування в Україні не можуть збігатися з часом працевлаштування на території Польщі.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні підвищать пенсійні виплати тим, кому виповнилося 70 та більше років.

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