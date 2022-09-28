Завдав збитків Україні на 2 млн гривень: на махінаціях викрито колишнього заступника голови МОЗ

Колишнього заступника міністра охорони здоров'я викрили на перешкоджанні у створенні реєстру донорів, зокрема, Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій. Шахрайську схему вартістю 2 млн гривень виявили кіберфахівці СБУ.

Як повідомили в спецслужбі, у рамках реформи медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Фінансування проєкту було надано у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

І ось наприкінці 2018 року тоді ще діючий заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній, яка отримує кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів.

Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець акт приймання-передачі програмної продукції підписав.

На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів СБУ ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого — було підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах.

Наразі слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підозору.

Проте досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб триває.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли про вражаючі масштаби шахрайства ділків, які маскувалися під «єПідтримку».

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