36 мільйонів гривень вкрали шахраї, маскуючись під «єПідтримку»

«ФАКТИ» вже повідомляли, як шахраї через фейкові інтернет-сторінки крадуть у громадян їхні останні гроші. Чергову таку схему, за якою українці втратили близько 36 мільйонів гривень, викрили правоохоронці за сприяння служби безпеки «Приватбанку».

Злочинці створили широку мережу фішингових ресурсів, що маскувалися під сайти «єПідтримки», державних програм президента України, сайти допомоги від Євросоюзу, магазини з продажу військового спорядження тощо. Введені туди дані банківських карток зловмисники тут же використовували, щоб вкрасти гроші з цих карток, повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі «Приватбанку».

Як виявилося, шахрайством займалися одразу дві злочинних групи. У 15 областях України зі залученням спецпідрозділу поліції «ТОР» було проведено 42 обшуки та затримання. Вилучено більше півсотні ноутбуків, сотня мобільних телефонів, банківські картки, «чорна бухгалтерія», півтора мільйони гривень. Ще близько сорока тисяч доларів заблоковано на криптогаманці зловмисників, повідомляє пресслужба Департамента кіберполіції.

Підозру оголошено девʼяти затриманим. За шахрайство у великих та особливо великих розмірах і участь у злочинних організаціях їм загрожують терміни до 12 років за гратами та конфіскація майна.

Раныше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні викрили чергові групи шахраїв, що ошукали людей, які намагалися отримати матеріальну допомогу від міжнародних організацій, а також про те, що шахрая, який зазіхнув на 25 мільйонів чужих гривень, випустили під заставу у 740 тисяч гривень

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