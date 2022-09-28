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Суспільство та люди

Помер один із розробників Конституції України Василь Тацій

12:54 28 вересня 2022
Василь Тацій

У Харкові 28 вересня помер Герой України, почесний ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій. Йому було 82 роки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Людина, до думки якої дослухалися президенти України і премʼєр-міністри», — охарактеризував покійного мер.

За його словами, місто зробить усе, щоб гідно провести видатного вченого і державного діяча в останню путь.

Своєю чергою в Національному юридичному університеті назвали Тація визнаним організатором вищої юридичної освіти в Україні, який очолював заклад з 1987 року, а в 1996 році брав участь у розробці проєкту Конституції України.

Нагадаємо, влітку під час ворожої ракетної атаки на Миколаїв загинув інший легендарний Герой України — засновник зернової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

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