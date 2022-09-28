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Смерть українця у Польщі: водій переїхав чоловіка через погану видимість

13:48 28 вересня 2022
Польська поліція

У Польщі стався черговий трагічний випадок із громадянином України — його переїхав автомобіль.

Про це повідомляє ресурс plonskwsieci.pl.

Інцидент трапився біля села Міхалувек Плонського повіту Мазовецького воєводства.

Повідомляється, що українець лежав посеред дороги, і водій не побачив його через погану видимість, сильний дощ і темряву. Вже підтверджено, що в момент наїзду водій був тверезий.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 39-річного чоловіка. Тіло загиблого забрали на розтин. Усі обставини смерті українця з’ясують слідчі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про трагедію українки, якій у Польщі не дозволяли зробити аборт і приховали, що у дитини тяжкі патології.

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