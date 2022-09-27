СБУ знешкодила російського агента, який наводив дрони-камікадзе на об'єкти на Одещині (фото)

Останніми днями Одещина опинилася під ударами іранських дронів-камікадзе. Так, в обласному центрі баражуючи боєприпас поцілів у адмінбудівлю, а в області — в об'єкт військової інфраструктури, що спричинило детонацію боєкомлекту.

В СБУ заявили, що був затриманий російський агент, який «наводив» удари ворожих дронів на півдні Одещини. Чоловік розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Фото СБУ

Також він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

«Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе. За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби рф після початку повномасштабного вторгнення», — повідомили в українській спецслужбі та додали, що інформацію росіянам він передавав через анонімний Телеграм-канал у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом «спостережень».

Фото СБУ

Фото СБУ

Зловмисника затримали на спробі передачі закритих даних до рф, йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що українські підрозділи ППО ранком 27 вересня збили всі три баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Миколаївщину.

Фото СБУ

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