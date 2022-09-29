Російські силовики зґвалтували гантеллю московського активіста за антивоєнні вірші

У Москві поліцейські побили та зґвалтували активіста Артема Камардіна (на фото у заголовку). Сталося це 25 вересня. Артем брав участь у так званих «Маяковських читаннях». Цього року акція мала «антимобілізаційний» характер. Камардін біля пам'ятника Володимиру Маяковському на Тріумфальній площі читав вірші про Донбас.

Пізно ввечері у квартиру, де Артем проживає з товаришами Олександром Менюковим та Олександрою Поповою, вдерлися співробітники поліції. Активістів відвезли до відділення.

Поки до них їхав адвокат Леонід Соловйов, поліцейські влаштували справжню розправу над затриманими. Спочатку вони побили Камардіна. Від нього вимагали вибачень, які хотіли записати на відео.

Як повідомляє «Медіазона», Попова перебувала у сусідній камері і добре чула, як знущалися з її товариша. «Я чула, як вони змушують Артема вибачатися і кричать йому: „Роздягайте догола, погань!“ Очевидно, вони знайшли предмет, який можна вставити в анальний отвір та зробили це. Потім показали мені фото та відео, як його б'ють, на них у кімнаті все було в крові» , — розповіла Олександра.

Про те, що сталося з ним, Камардін особисто повідомив адвоката. Його били п'ять поліцейських. Один із них приніс гантель. Спочатку Артема били нею по голові. Потім цією гантіллю зґвалтували. Камардін був змушений поступитися і промовив на камеру те, чого від нього вимагали.

Запис пізніше з'явився на Телеграм-каналі 112, який близький до російських силовиків. «Каюся перед російським багатонаціональним народом за те, що сказав вчора», — говорить Камардін. На його обличчі видно при цьому свіжі садна.

Потім садисти взялися за Попову. Їй суперклеєм приклеювали образливі стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штовхали. Дівчина не здавалася. Тоді поліцейські почали загрожувати, що зґвалтують її уп'ятеро. І щоб вона не подумала, що це просто слова, показали відео із зґвалтуванням Камардіна.

Адвокат передав матеріали до Ради з прав людини за президента Росії (СПЛ). У середу, 28 вересня, член СПЛ Єва Меркачова в інтерв'ю телеканалу RTVI заявила: «Ми найближчим часом обов'язково подамо скарги з цього приводу на захист усіх. Ми вже поспілкувалися із потерпілою стороною».

Відомо, що Камардіна протримали у відділенні 48 годин. До нього довелося викликати бригаду швидкої допомоги. Примітно, що медики зафіксували безліч травм на голові та тілі Артема, проте травми прямої кишки не визначили.

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