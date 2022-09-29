Активний день для Козерогів та максимально корисний для Скорпіонів: гороскопи від Анжели Перл та Тамари Глоби на 29 вересня

Відома австралійський астролог Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що передостанній день вересня 2022 року допоможе представникам багатьох знаків зодіаку навчитися долати життєві труднощі, що виникають, і отримувати з них максимальну користь на майбутнє.

Тому фахівець рекомендує налаштуватися необхідність приймати швидкі і зважені рішення, від яких може залежати подальший вектор розвитку.

Овен

Астрологічна карта Овнів, як зазначає досвідчений фахівець, свідчить про високу ймовірність проблем зі здоров'ям. Анжела Перл радить зосередитись на своїх відчуттях та самопочутті, щоб мати можливість вчасно усунути проблему.

Телець

Відносини з близькими людьми можуть страждати через підвищену чутливість та дратівливість. Багато факторів можуть призводити до серйозних сварок, тому Анжела Перл рекомендує Тельцям звернути увагу в іншу сферу: особистісне зростання або робота над професійними досягненнями будуть пліднішими. Найкраще вдаватиметься робота, яка не вимагає додаткового затвердження результату.

Близнюки

У першій половині дня слід очікувати запалу та великої кількості енергії, яку астролог радить витрачати з розумом. Насамперед необхідно завершити пріоритетні завдання, після чого розпочати більш тривалі, але не менш важливі проекти. Ініціативність дасть свої плоди, проте виявляти зайву наполегливість не варто.

Рак

День може бути напруженим у фінансовому плані, тому астролог рекомендує зосередитись на цій сфері та вирішувати всі проблеми у міру їх надходження. Не рекомендується розпорошувати увагу відразу на кілька напрямків, оскільки зусилля можуть не дати результатів. У спілкуванні слід бути обережними і не проявляти емоції.

Лев

Астролог рекомендує направити сили на те, щоб відновити чи зміцнити стосунки з близькими людьми. Міцні сімейні узи допоможуть народженим у знаку Лева надалі краще почуватися і зарядитися енергією на продуктивну роботу.

Діва

Протягом дня Анжела Перл рекомендує зосередитись на своїх емоціях. 29 вересня почуття можуть переповнювати та штовхати на погано обдумані та ризиковані вчинки. Перед прийняттям будь-якого рішення слід присвятити кілька секунд осмисленню результату, який потрібно отримати. Таким чином вдасться не тільки уникнути неприємностей, а й більш свідомо підходити до побудови спілкування з людьми.

Терези

Самоосвіта та розвиток, як зазначає астролог, найбільш оптимальне заняття для народжених у цьому знаку зодіаку людей. Все, що стосується особистісного зростання, особливо вдаватиметься і приноситиме швидкий результат. Від щільного спілкування астролог рекомендує відмовитися, бо дратівливість оточуючих може негативно позначитися на настрої Терезів.

Скорпіон

Астролог рекомендує Скорпіонам провести день максимально спокійно, без зайвої фізичної та емоційної активності. Актуально займатися повсякденними та рутинними справами: 29 вересня можуть виникати незначні труднощі, проте впоратися з ними буде не так складно. Скорпіонам вдасться отримати максимальну вигоду з усіх негараздів, якщо поставитися до них серйозно і не відкладати вирішення проблеми.

Стрілець

День не підійде для творчості та роботи, яка потребує підвищеної уваги та концентрації. Можлива неуважність та нервозність, тому астролог рекомендує звернути увагу на те, щоб зберігати спокій. У роботі можуть виникати проблеми різного характеру, Анжела Перл радить по можливості просити про допомогу у близьких людей та оточення.

Козеріг

Астролог рекомендує налаштовуватись на активний день та планувати важливі завдання саме на 29 вересня. Незважаючи на складнощі в оточенні та можливу напругу у відносинах з людьми, робочі справи вдаватимуться на найвищому рівні, що відзначать не лише самі Козероги, а й колегії. Важливо підтримувати добрі стосунки з начальством, щоб заслужити на відмінну репутацію.

Водолій

Для представників цього знаку зодіаку 29 вересня, на думку Анжели Перл, стане сприятливим днем для того, щоб відкласти справи та зайнятися роздумами різного характеру. Подібна практика допоможе побудувати чіткий план дій, який надалі стане фундаментом успіху. У спілкуванні слід приділити увагу новим знайомствам, адже можуть призвести до цікавим результатам у майбутньому.

Риби

Як емоційну, і фізичну енергію слід спрямувати на розвиток та просування у професійному плані. День буде сприятливий для важливих досягнень, проте дрібні повсякденні справи можуть не вдаватися і приносити багато клопоту. Напруга може очікувати представників даного знака зодіаку в особистому житті: можливе непорозуміння з другою половиною, яке необхідно усунути відразу.

Водночас інший відомий астролог Тамара Глоба прогнозує, що 29 вересня 2022 року не буде таким легким днем, як хотілося б багатьом людям. Тому важливо тримати себе та свої емоції в руках, не піддаватися провокаціям та намагатися бути стриманим. На щастя, у другій половині дня посилиться вплив позитивних тенденцій, тому можна сподіватися успішного вирішення фінансових питань, які давно не давали спокою.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День не обіцяє бути найсприятливішим. Однак при цьому на його початку у Овнів можуть бути деякі успіхи. Цілком дозволяється взятися за якусь складну справу. Овни можуть завести нові корисні знайомства. Проте гарне враження навколишніх навряд чи вдасться справити. А у другій половині дня від фізичних навантажень варто відмовитись.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Цей день виявиться досить суперечливим. Почнуть виникати різні проблеми, але при цьому можна досягти подекуди позитивних результатів на роботі. Також можливі фінансові доходи. Завдяки їм Тельці можуть зробити вдалі покупки. Поки що позичати і брати не варто.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день найбільше підходить для навчання, саморозвитку, збору корисної інформації, яка стане в нагоді в майбутньому. Близнюкам варто ставити питання досвідченішим людям і вчитися у них. Якщо комусь було дано обіцянки, потрібно їх обов'язково виконати. А в другій половині дня краще розслабитися, відпочити та набратися сили та енергії.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день виявиться досить сприятливим та плідним. У Раків розпочнеться приплив сил та енергії. Наполегливість допоможе вирішити будь-яке питання, навіть найскладніше. А в контактах важливо виявити розбірливість. Довіряти малознайомим людям взагалі не варто. Також можливі фінансові витрати та втрати.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам не рекомендується поспішати у якихось справах та приймати поспішні рішення. Можуть статися непорозуміння з оточуючими, після чого справи підуть не за планом. На роботі і навіть удома можуть статися конфлікти. Але у другій половині дня вплив позитивних тенденцій посилиться. Цей період підходить для спілкування з рідними та близькими та обговорення планів на майбутнє.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День виявиться складним. Дівам доведеться приймати дуже складні рішення. І перш ніж це робити, важливо добре все зважити та обміркувати. Інтуїція підкаже, як діяти на роботі у тій чи іншій ситуації. А щодо особистих стосунків, то тут не все так просто. Дівам нелегко оцінити себе з боку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

З професійного погляду день виявиться досить складним. У справах можуть відбуватися затримки, тож усе піде не за планом. Люди, на яких зазвичай розраховують Терези, можуть підвести. Але є висока ймовірність знайти союзників і однодумців. Ділові відносини з однією людиною незабаром можуть перерости у романтичні. А нові знайомства виявляться цікавими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На роботі справи будуть складатись набагато краще, ніж планувалося. Скорпіони зможуть досягти успіху, а обставини складуться найвдалішим чином. З'являться нові цікаві ідеї. Однодумці допоможуть та підтримають, якщо поділитися з ними думками про нову справу. Також можливі ще й романтичні пригоди. А у другій половині дня рекомендується зайнятися творчістю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Загалом день виявиться нейтральним. Особливих успіхів Стрільці не зможуть досягти. Якщо зустрітися з однодумцями, то можна домовитись про спільні дії на майбутнє. Деякі ділові відносини незабаром переростуть у дружні, а можливо, навіть у романтичні. Також Стрільцям рекомендується довіряти своїй інтуїції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня Козерогам не варто займатися якимись складними справами. Справа в тому, що впоратися з ними, швидше за все, не вдасться. Можуть статися непорозуміння з оточуючими. А потім доведеться витратити багато сили та часу для того, щоб відновити зв'язки. Фінансова картина цього дня є дуже сприятливою, їм вдасться поповнити свій бюджет. Також у Козерогів випаде шанс укласти вдалу угоду.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Якщо тримати себе в руках і не виявляти зайві емоції, то можна буде досягти успіху. На роботі можуть статися певні розбіжності. Але, на щастя, Водолії не допустять того, щоб стався серйозний конфлікт. З'явиться можливість відновити старі зв'язки, але Водоліям це не потрібно. А з близькими цього дня буде важко порозумітися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Якщо хочеться досягти якихось успіхів цього дня, доведеться докласти максимум зусиль. Можуть виникнути несподівані перепони, і щоб подолати їх, доведеться наполягти на своєму. Також у цей день можливі марні витрати. Найкраще поки що відкласти фінансові питання. Також не варто довіряти оточуючим. Тут важливо виявити розбірливість. Краще прислухатися лише до тих, хто вже багато разів рятував і допомагав у скрутну хвилину.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які знаки зодіаку розбагатіють у жовтні 2022 року.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram