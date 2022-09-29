Найтитулованіший воротар в історії «Атлетико» помер під час перегляду матчу збірної Іспанії

Відомий ексголкіпер «Атлетико» Хосе Пачеко помер у віці 75 років у своєму рідному Сантандері під час перегляду матчу Ліги націй Португалія — Іспанія (0:1), повідомляє Marca.

Парадокс у тому, що Хосе Пачеко за Родрі та Рейни не був основним воротарем «матрацників» (лише 70 ігор за 11 сезонів), але увійшов до історії як найтитулованіший голкіпер в історії «Атлетико». Саме він захищав ворота мадридців у вирішальному матчі, коли команда у 1975 році здобула свій найважливіший трофей — Міжконтинентальний кубок, обігравши за сумою двох зустрічей аргентинський «Індепендьєнте» (0:1 — у гостях та 2:0 — вдома).

Крім того, Хосе Пачеко — триразовий чемпіон Іспанії та дворазовий володар Кубка країни у воротарському светрі «Атлетико», котрий зіграв за клуб ювілейні, 500-й та 1000-й, поєдинки команди у національній першості.

Залишивши мадридський клуб, голкіпер ще пограв за «Расинг», «Логроньєс» та «Хетафе», а після завершення кар'єри цілих два десятиліття працював футбольним коментатором на радіо.

Хосе Пачеко (в центрі) цілих 20 років працював футбольним коментатором на радіо

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний воротар-одноклубник Михайличенка та Кузнецова помер від невиліковної недуги.

Фото ФК «Атлетико»

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