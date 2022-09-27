Роналду з синцем під оком не вийшов до «фіналу чотирьох» Ліги націй: відеоогляди матчів

У вівторок, 27 вересня, матчами 6-го туру фінішувала третя Ліга націй, у «фіналі чотирьох» якої у червні 2023 року головний трофей розіграють збірні Хорватії, Нідерландів, Італії та Іспанії.

Крім того, в елітний дивізіон турніру слідом за Ізраїлем і Боснією та Герцеговиною пробилися Шотландія та Сербія, які замінять Австрію, Чехію, Англію та Уельс.

Ліга націй. 6-й тур

Дивізіон А

Група 2

Португалія — Іспанія — 0:1 (Мората, 88).

До гри в Бразі основний час у п'яти останніх зустрічах іспанців та португальців незмінно закінчувався внічию (у тому числі перша зустріч суперників у Лізі націй — 1:1). Ось тільки у поєдинку на стадіоні «Брага Мунісіпал», в якому розігрувалась остання путівка до «фіналу чотирьох», мирний результат влаштовував лише господарів поля, аж ніяк не підопічних Луїса Енріке.

У підсумку команда Кріштіану Роналду, якому у грі з чехами розбили ніс (форвард португальців вийшов на гру з синцем під оком), тривалий час утримувала прийнятний для себе рахунок. Але на 88-й хвилині усе португальцям зіпсував форвард збірної Іспанії Мората.

Швейцарія — Чехія — 2:1 (Фройлер, 29, Емболо, 30 — Шик, 45).

Швейцарці за великим рахунком протягом двох хвилин у першому таймі вирішили долю останнього місця в групі, вигнавши Чехію з елітного дивізіону.

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 11 очок; 2. Португалія — 10; 3. Швейцарія — 9; 4. Чехія — 4.

Дивізіон В

Група 1

Україна — Шотландія — 0:0.

Ірландія — Вірменія — 3:2 (Еган, 18, Обафемі, 52, Бреді, 90+1, з пенальті — Дашян, 71, Сперцян, 73). На 89-й хвилині вилучений Амбарцумян, а на 90-й — Дашян (обидва — Вірменія).

Підсумкове становище команд: 1. Шотландія — 13; 2. Україна — 11; 3. Ірландія — 7; 4. Вірменія — 3.

Група 2

Албанія — Ісландія — 1:1 (Леняні, 35 — Андерсон, 90+7). На 11-й хвилині вилучений Гуннарссон (Ісландія).

Підсумкове становище команд: 1. Ізраїль — 8; 2. Ісландія — 4; 3. Албанія — 2.

Група 4

Швеція — Словенія — 1:1 (Форсберг, 42 — Шешко, 28).

Норвегія — Сербія — 0:2 (Влахович, 42, Митрович, 54).

Поразка в Осло коштувала скандинавам путівки до найсильнішого дивізіону, де вперше зіграє Сербія.

Підсумкове становище команд: 1. Сербія — 13; 2. Норвегія — 10; 3. Словенія — 6; 4. Швеція — 4.

Дивізіон С

Група 2

Греція — Північна Ірландія — 3:1 (Пелкас, 14, Масурас, 55, Мадалос, 80 — Лейвері, 18).

Косово — Кіпр — 5:1 (Муслія, 22, Ррудхані, 45+1, Рашані, 47, Мурічі, 52, 84 — Роберж, 81).

Підсумкове становище команд: 1. Греція — 15; 2. Косово — 9; 3. Північна Ірландія — 5; 4. Кіпр — 5.

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Фото Twitter Portugal

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