«Злякалася до напівсмерті»: у Мелітополі партизани підірвали авто місцевої колаборантки

У тимчасово окупованому російською армією Мелітополі підірвали автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової. Про це повідомляє Telegram-канал «Риа Мелитополь» та мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Повідомляється, що вибух пролунав 29 вересня близько 07.50 ранку в районі промислово-економічного коледжу. Туди одразу попрямували російські окупанти.

За інформацією сил опору Мелітополя, вибухнув червоний автомобіль Daewoo Lanos, яким їздила колаборантка Олена Шапурова. Партизани повідомляють, що зрадниця залишилася живою. Жодних подробиць про її стан після вибуху поки що немає.

У той же час Федоров написав, що Шапурова здобула сильний переляк внаслідок вибуху.

«Особа, яка у мирному житті прославилася численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє „покликання“: очолила окупаційний „департамент освіти“ і всіляко допомагала окупантам насаджувати рашистський режим „освіти“. За даними очевидців, зрадниця жива, проте злякалася до напівсмерті», — повідомив Федоров.

У тимчасово окупованому Мелітополі Шапурова отримала від загарбників посаду — «директора фейкової освіти».

Як писали «ФАКТИ», контрнаступ ЗСУ призвів до масової втечі колаборантів з окупованих територій. І що цікаво, значна частина з них їдуть не до Чити та Іркутська, а до Грузії та країн Балтії.

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