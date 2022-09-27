У Читу їхати не захотіла: херсонські колаборанти замість росії тікають до Європи

Контрнаступ ЗСУ призвів до масової втечі колаборантів з окупованих територій. І що цікаво, значна частина з них їдуть не у Читу та Іркутськ, а Грузію та Прибалтику. Як приклад — колаборантка з Каховки Наталія Біжан (на фото). Вона працювала у вкраденій російськими окупантами мережі аптек і торгувала там медичними препаратами країни-окупантки, а втекла від окупації… в Естонію. Про долю жінки повідомив місцевий журналіст Олег Батурін, якого рашисти тримали у полоні і катували за проукраїнську позицію.

«Депутатка Каховської міської ради від ОПЗЖ Наталія Біжан ще навесні погодилась співпрацювати з російськими окупантами. Про це мені повідомили одразу шість різних джерел, — написав Олег. — Біжан — медсестра місцевого комунального медичного закладу, погодилась продавати сумнівні медикаменти, незаконно завезені окупантами з Криму, у викраденій у законного власника каховській аптеці».

За словами журналіста, на місці громадян Естонії він би серйозно напружився:

«Бо вони й оком не встигнуть кліпнути як такі „наталії біжан“ розграбують якусь місцеву мережу аптек, почеплять там російську ганчірку і почнуть торгувати медичними сурогатами, а потім захочуть „в росію“. Женіть цих істот краще одразу „за порєбрік“. Нехай живуть там і радіють життю і не допомагають руйнувати життя іншим».

Нагадаємо, днями на Сумщині засудили колаборанта, який молився на портрет путіна і виправдовував війну.

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