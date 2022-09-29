«Били за все, до ран і до крові»: Слава Дьомін шокував подробицями материнського виховання

Відомий теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який натякнув на нечесність деяких українських артистів, шокував подробицями свого дитинства й методами материнського виховання. Він розповів в Інстаграмі, що має складні стосунки з матір’ю. Проблема виникла ще з дитинства. Слава поділився вражаючими подробицями про насилля та побиття до крові рідною людиною.

«У нас складні стосунки вже 25 років. Вперше я пішов з дому у 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крoвi. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не пустили. Напевно, таким чином мама проявляла любов. Думала, що силою можна заробити повагу. Але я не поважав її, а тільки боявся. До того часу, доки не став самостійним. Мені вже 38, а моя мама досі аб'юзер», — розповів Дьомін.

За його словами, він декілька разів намагався налагодити стосунки з матір’ю, але все закінчувалося одним і тим же — повчання, звинувачення, докори, сила та шантаж. Зараз мати вимагає від Слави аліментів через суд.

«І тепер вона вирішила „отримати“ мою любов ще більшою силою та шантажем. Подала до суду на отримання аліментів. Абсурд? Так. Але це справа адвокатів. Мама в мене залишилася тільки біологічна. Душевної матері немає. І ми не йтимемо одним шляхом», — пише Слава.

Своїм дописом він закликає батьків уважніше ставитися до своїх дітей, любити їх та не переходити межу у вихованні. Бо ж те, якими виростуть діти, залежить саме від батьків.

«Ваша дочка/син вас дуже любить. Не вбивайте власноруч цю любов. Будьте найкращим другом. І тоді в нашому житті буде менше злих, закомплексованих людей, яким у дитинстві не додали батьківську любов і дружбу. Немає поганих дітей. Є погані батьки. Нехай ви не потрапите під цей опис», — наголосив Дьомін.

На допис Дьоміна відреагувала телеведуча Стася Ровінська. Вона розповідала, що її мати — Сніжана Єгорова теж вдавалася до фізичного й морального насилля.

Фото instagram.com/slavademin_official

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