Окупанти обстріляли забороненими касетними снарядами Дніпропетровську область, є постраждалі
Окупанти вчергове нанесли ракетний удар по Дніпру, а по Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровщини — забороненими касетними реактивними снарядами з «Урагану».
Як повідомили в оперативному угрупуванні військ «Каховка», ворог поцілив у промислову інфраструктуру: пошкоджено адмінбудівлю, поранено 13 цивільних працівників підприємства.
Пізніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що постраждалих більше — 15 осіб, шестеро з яких отримали важкі пораненні. Людей шпиталізували в лікарні Криворізького району.
Нагадаємо, що напередодні росіяни всю ніч били по Нікопольському району Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії.
Ілюстративне фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram