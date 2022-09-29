Окупанти обстріляли забороненими касетними снарядами Дніпропетровську область, є постраждалі

Окупанти вчергове нанесли ракетний удар по Дніпру, а по Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровщини — забороненими касетними реактивними снарядами з «Урагану».

Як повідомили в оперативному угрупуванні військ «Каховка», ворог поцілив у промислову інфраструктуру: пошкоджено адмінбудівлю, поранено 13 цивільних працівників підприємства.

Пізніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що постраждалих більше — 15 осіб, шестеро з яких отримали важкі пораненні. Людей шпиталізували в лікарні Криворізького району.

Нагадаємо, що напередодні росіяни всю ніч били по Нікопольському району Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії.

Ілюстративне фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка



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