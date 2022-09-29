Насамперед постраждають Карпати: військовий експерт розповів, по яких регіонах ворог може вдарити ядерною зброєю

Вирішивши застосовувати ядерну зброю, росія може завдати удару по Карпатах, а потім — по Львівській області.

Таку думку висловив у коментарі ТСН військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

«У російській федерації існує, скажімо так, певна програма із завдання удару на випередження. Перший удар — це імітація, тобто сигнал про можливість застосування ядерного удару. Це удар над територією малозаселених районів, це може бути море, якщо умовно екстраполювати на Україну, то це — Карпати», — вважає експерт.

Якщо після цього країна не відповідає на дипломатичний тиск з боку росії, то, за словами Снєгірьова, другий удар може бути завданий безпосередньо по інфраструктурних об'єктах.

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«Насамперед, це стосується залізничного транспорту. Тому росія цим і лякає. Тому що завдання ракетних ударів по інфраструктурі „Укрзалізниці“ — уповільнення військово-технічної допомоги з боку країн Заходу. Ви пам'ятаєте, вони цілилися по Львівщині свого часу, намагаючись паралізувати військову допомогу ЗСУ. Воно не дало того ефекту, на який у росії розраховували. Тут розглядають варіант, тут натяк на те, що тактичний ядерний удар може бути нанесений по інфраструктурі, насамперед по залізниці», — сказав Снєгірьов.

За його словами, у росії є до 5 тисяч тактичних ядерних зарядів, на бойовому чергуванні — 2,5 тисяч.

«Тобто, кількості достатньо. Але можливість завдання ударів … Давайте говорити про цей шантаж, а це був реальний шантаж, відповідь росії на заяви американської сторони, зокрема президента США про те, що він неодноразово давав зрозуміти президенту путіну, що навіть розмови про застосування ядерної зброї змінять характер цієї війни. Американський президент дав чітко зрозуміти, що США беруть Україну під свою ядерну парасольку», — сказав експерт.

Дмитро Снєгірьов зазначив, що після відвертого шантажу путіна Сполучені Штати підняли літаки, які стежать за ядерними об'єктами російської федерації: «Прозвучала чітка заява про можливість завдання удару у відповідь по ядерних об'єктах і об'єктах військової інфраструктури російської федерації у разі використання ядерної зброї».

Нагадаємо, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван попередив країну-агресора про адекватну відповідь у разі застосування ядерної зброї проти України. За його словами, наслідки для росії будуть «катастрофічними» — про «конкретику» росіянам було повідомлено приватними каналами.

Фото Pixabay

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