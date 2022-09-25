«Наслідки для росії будуть катастрофічними»: у США застерегли путіна від ядерного удару по Україні

США мають план відповіді на застосування агресивним Кремлем ядерної зброї проти України, і готові діяти рішуче. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

Втім, за словами радника, конкретику російській стороні було доведено «у приватних каналах».

«Якщо росія перетне цю межу (застосує ядерну зброю. — Авт.), наслідки для росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть відповідь рішуче. Зараз у приватних каналах ми докладніше роз'яснили, що саме це означатиме», — сказав Салліван.

Він пояснив, що США хочуть закласти базовий принцип відповідальності за свої дії, а не грати в гру «око за око», тож розробляють план «на всі випадки життя».

Одночасно у Вашингтоні працюють над новими антиросійськими санкціями, які будуть впроваджені проти організацій, осіб та компаній, які підтримують проведення фейкових «референдумів» на окупованих рф територіях України.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький назвав країни, які постраждають разом з Україною від ядерного удару зс рф.

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