Намагався втекти до «ЛНР»: правоохоронці затримали «начальника народної міліції Балаклії»

На звільненій від росіян територіях Харківської області затримали так званого «начальника народної міліції» Балаклії. Про це повідомили у СБУ.



Слідчі спецслужби з'ясували, що у квітні цього року 48-річний балаклієць на пропозицію російсько-окупаційних військ став «начальником» «народної міліції Балаклії».



З квітня до вересня колаборант приймав «на службу» інших осіб, керував так званою «міліцією», організовував на об'єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками російських військ.



У вересні зрадник заховався в окупованому на той час Куп'янську, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста.



«Схоже, окупанти не так вже й довіряли перебіжчику: його службове посвідчення було справді лише до кінця цього року», — йдеться у повідомленні СБУ.

Колаборанту повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів обласної прокуратури підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.



Нагадаємо, російського «крота», якого СБУ викрила у Кабміні, засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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