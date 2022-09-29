Не тільки зростання мінімалки: які зміни чекають на українців з 1 жовтня

З 1 жовтня на українців очікує одразу декілька важливих змін, пов’язаних із державними та іншими виплатами. Зокрема, зросте мінімальна заробітна плата, повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата в країні становитиме: у місячному розмірі — 6700 грн замість 6500 грн; у погодинному розмірі — 40,46 грн замість 39,26 грн.

Крім того, з 1 жовтня запроваджуються додаткові можливості для пенсіонерів. Відтак мінімальний розмір пенсії становитиме не менше: 2 680 грн — у разі призначення пенсії за віком; 3 000 грн — для осіб від 70 років, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за наявності страхового стажу: у чоловіків — не менше 35 років, у жінок — не менше 30 років.

Разом із тим зросте також мінімальна пенсія по інвалідності особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби та зміняться розміри єдиного внеску для роботодавців та підприємців.

Як писали «ФАКТИ», у частини пенсіонерів можуть відібрати пенсію.

Фото: Pixabay

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