ЄСВ зросте з 1 жовтня: скільки потрібно буде платити ФОПап

З 1 жовтня 2022 року збільшується розмір мінімальної зарплати, а отже, змінюється і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), прив'язаний до розміру мінімалки. ЄСВ, який мають платити фізособи-підприємці, також зросте, пише Мінфін.

«Для ФОП з першого жовтня зросте мінімальний розмір ЄСВ за місяць до 1474 грн (було 1430 грн) і відповідно за квартал — ЄСВ за IV квартал становитиме 4422 грн. При цьому максимальна ставка ЄСВ на місяць складатиме не більше 22 110 грн на квартал (тобто 7 370 грн на місяць)», — заявив старший юрист «Таксер» Юрій Крюков.

Варто зазначити, що йдеться саме про сплату ЄСВ за IV квартал 2022 року, ЄСВ за III квартал, який ФОП 3-ї групи мають сплатити до 19 жовтня 2022 року, залишається того самого розміру — 4290 грн.

Також юрист підкреслює, що на розмір єдиного податку інших груп ФОП зростання мінімалки не впливатиме:

• для 1-ї групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) — до 248,10 грн на місяць;

• для 2-ї групи (до 20% від розміру мінімальної зарплати) — до 1300,00 грн на місяць;

• для 3-ї групи — ставка 2%, 3% (з ПДВ) чи 5% від отриманого доходу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як ФОПам рахуватимуть страховий стаж для пенсії, а також про те, які нововведення для підприємців очікують з 2023 року.

Фото: pixabay.com

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram