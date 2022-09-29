«Польща не прийматиме російських дезертирів»: польські чиновники назвали причину

Польща перебуває в авангарді допомоги Україні. Глава Канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик заявив, що країна не планує приймати російських громадян, які досі підтримували режим путіна, а коли з'являється перспектива опинитися на передовій, стають великими демократами і планують виїхати з росії, повідомляє видання Niezalezna. Також він наголосив, що Польща не закриває свій кордон для людей, які були репресовані через свої політичні переконання або боротьбу за права людини в рф.

Схожої думки дотримується і заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський: «Розповіді про те, що це не вина російського суспільства, а лише однієї людини, володимира путіна, і що росіяни думають зовсім інакше — це закриття очей на реальність. Російське суспільство підтримує війну у великій мірі, воно підтримувало її, принаймні, до оголошення мобілізації, можливо, зараз це зміниться. Але якщо ми хочемо, щоб ситуація змінилася, не може бути так, що тим, хто проти, дозволять вільно виїхати, щоб вони взагалі цього не відчули. Якщо ми хочемо домогтися якихось змін у росії — а до цього ще далеко, — то ми не можемо дозволити тим, хто має інші погляди, виїхати звідти і не чинити цей тиск. Соціальні протести спалахують по всьому світу, а росіяни раптом мають бути звільнені від цього громадянського обов'язку? Якщо їм щось не подобається, вони повинні змінювати це в першу чергу в своїй країні».

Зазначимо, що з 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Польщі громадян рф з шенгенськими візами та тих осіб, які подорожують з туристичними візами. Водночас вона не зачіпає тих, хто в'їжджає до ЄС з сімейних та гуманітарних причин.

Нагадаємо, тисячі польських компаній хочуть відбудовувати Україну.



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