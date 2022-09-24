«Зброя, зброя, зброя і ще раз зброя»: президент Польщі назвав, чого найбільше потребує Україна

Президент Польщі Анджей Дуда, який підтримує Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення, перебуває з візитом у США. В інтерв'ю телеканалу TVP його запитали про те, що потрібно наразі Україні та чи достатньо допомоги, яку вона отримує, інформує видання wРolityce.

«Сигнал, який надходить з України, в тому числі і мені особисто від президента Володимира Зеленського, місяцями один і той же: зброя, зброя, зброя і ще раз зброя. Україні потрібна зброя, — зазначив Анджей Дуда. — Народ налаштований рішуче, захисники абсолютно героїчні, бойовий дух української армії, добровольців надзвичайно високий, але їм потрібна зброя. Вони отримали багато надсучасного озброєння, завдяки якому можливий цей український наступ. В тому числі завдяки нашим танкам, які ми направили в Україну, вдалося зупинити російський наступ, а зараз вдається його відбивати. Зброя використовується надзвичайно інтенсивно. Це навантаження, які перевищують навіть припущення виробників».

Відповідаючи на запитання, чи погоджується він з думкою коментаторів, що США, Велика Британія та Польща є найбільшими союзниками України, президент відповів, що «ми, як зазначає сам президент Зеленський, перебуваємо в авангарді допомоги Україні».

«Це добре, це в наших інтересах, щоб Україна захистилася, щоб росія була зупинена, щоб російська навала була відбита. Це не треба нікому в Польщі пояснювати», — заявив Дуда.

Він повідомив, що подякував президенту США Джо Байдену за незмінну політику системної підтримки України, у тому числі за виділення коштів на надання технічної допомоги.

На зауваження журналіста, що деякі країни, наприклад Німеччина, зволікають з наданням допомоги, Анджей Дуда відповів, що «кожна країна проводить власну політику і, як бачите, кожна країна також має власні інтереси». Він зазначив, що серед німецької влади також є люди, які намагаються зробити допомогу якомога більшою.

На запитання про підсумки переговорів, які Дуда провів на саміті ООН, він відповів: «З них випливає, що ми вибудовуємо реальну перспективу щодо ситуації в Україні і того, що відбувається в нашій частині Європи. Ми також чітко і ясно говоримо про те, що я сказав у своєму виступі: це не регіональний конфлікт. Це не конфлікт, який матиме значення лише для України, Польщі, країн Балтії, Румунії чи Молдови. Це конфлікт, який своїми наслідками, як щупальцями, пошириться по всьому світу і скрізь, де вдарить продовольча криза, і скрізь, де спостерігається енергетична криза». Тому, додав він, «припинення російської агресії проти України є сьогодні глобальним інтересом».

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда підписав закон, який значно розширив програму підтримки українських біженців у Польщі.

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