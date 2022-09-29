Вдарив 13 разів тупим тупим предметом: у Рівному суд виніс вирок турку, який убив українку
У місті Рівне суд виніс вирок громадянину Туреччини, який минулої осені забив до смерті місцеву мешканку через ревнощі, — 11 років позбавлення волі.
Як повідомили в Рівненській окружній прокуратурі, у суді було доведено вину 49-річного іноземця, який вчинив вбивство 38-річної рівнянки у листопаді 2021 року.
Тіло жінки знайшли в квартирі, яку загибла винаймала для свого знайомого іноземця. Її знайшла орендодавиця, яка прийшла з'ясувати, чому квартирантка не відповідає на телефонні дзвінки.
Чоловік після вбивства зник, його оголосили у державний розшук і за тиждень затримали поблизу залізничного вокзалу у Рівному.
«В суді прокурор, на основі зібраних доказів довів, що ввечері 1 листопада 2021 року між загиблою та обвинуваченим виник конфлікт через ревнощі, в ході якого чоловік вдарив жінку не менше тринадцяти разів тупим твердим предметом. Від отриманих травм вона померла на місці події», — йдеться в повідомленні.
В прокуратурі підкреслили, що громадянин Туреччини свою вину визнав повністю, переконував, що кається і готовий відшкодувати збитки та допомагати сім’ї вбитої.
Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Нагадаємо, що нещодавно за подібний злочин по 7 років та 6 місяців тюрми отримали троє мешканців Хмельниччини — вони побили свого знайомого, який невдовзі помер у реанімації.
Фото ГУНП в Рівненській області
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