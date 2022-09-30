Австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що в останній день вересня потрібно не поспішати та добре продумувати кожен крок.



В іншому випадку можуть статися помилки та великі неприємності, вважає знавець зоряного неба.



У Овнів можуть виникнути труднощі, але шанс досягти успіхів є. Варто лише контролювати свої емоції та думати, перш ніж щось зробити. Найкраще займатися тими справами, які найбільше виходять. Можливі несподівані подарунки від коханої людини.

Тельцям необхідно намагатися уникати сварок та розбіжностей. Ймовірно, не вдасться відстояти свою точку зору, а стосунки зіпсувати просто. Бажано коректно й приязно уникнути такої ситуації. Великі покупки будуть вдалими та й дрібні не розчарують.



Близнюкам знадобляться знання та досвід у вирішенні важливих завдань. Буде можливість допомогти оточенню не лише справами, а й порадою. Кохана людина порадує своєю увагою та сюрпризом.



Ракам не вдасться порозумітися з оточенням. Доведеться шукати компроміс та йти на поступки, щоб не виникало серйозного конфлікту. Близькі люди потішать добрими новинами. У професійній сфері може скластися непроста ситуація, тому правильного рішення не вдасться досягти.



Левам на роботі слід правильно оцінювати ситуацію, щоб була можливість прийняти певні рішення та досягти успіху. Бажано прислухатися до порад людей, досвід яких перевірений часом. Фінансова картина сприятлива, тому можна робити покупки, зокрема й великі.



Дівам серйозні справи бажано не планувати, тому що важко буде зосередитися. Потрібно уникати будь-яких надмірностей та важкого фізичного навантаження. Тому що на користь це не піде. Краще відпочити, щоб проаналізувати дії й надалі не допустити помилок.



Терезам, щоб впоратися зі звичайними справами, доведеться докласти більше зусиль. Слід зосередитися, інакше через неуважність можна припуститися помилок. Можливі незаплановані поїздки, які виявляться вдалими. Зустрічі з друзями порадують несподіваними та добрими новинами.



Скорпіонам слід довіряти своїй інтуїції, вона підкаже, як подолати перепони та досягти бажаних цілей. Поїздки будуть вдалими та принесуть позитивні емоції. З боку протилежної статі браку уваги не буде.



У Стрільців можуть виникнути непрості ситуації вдома, які затримають робочий процес. Трохи терпіння не завадить, згодом усі неприємності вирішаться. Буде нагода врегулювати розбіжності з колегами.



Козорогам бажано скласти план дій і не кваплячись дотримуватися його. Тоді буде шанс обійти неприємні моменти та труднощі. Варто бути обережніше з грошима, можливі марні витрати чи втрати. Поїздки складаються щасливо.



У Водоліїв багато часу забере збирання інформації, що принесе користь для робочих моментів. Можливе просування кар'єрними сходами та фінансові винагороди. Варто прислухатися до порад досвідчених людей та зробити відповідні висновки. Потрібно звернути увагу на своє здоров'я, щоби не було неприємних наслідків.



Рибам зміна обстановки у цей день просто необхідна, оскільки період несприятливий для професійної сфери. Підходить він для відпочинку та розваг, а також поїздок у приємній компанії.



Водночас у гороскопі, складеному астрологинею Тамарою Глобою, головна увага звертається на те, що 30 вересня 2022 року потрібно вирішити всі справи, які були колись розпочаті, і не відкладати їх на потім. Якщо продумати добре всі кроки наперед, то вдасться уникнути хаотичних дій.



Цього дня Овнам не вдасться досягти успіхів, тому день виявиться не таким сприятливим. Можуть виникнути деякі проблеми, які слід вирішити. Наполегливість та винахідливість цього дня зайвими не будуть. Дуже ймовірні неприємні збіги. Також не варто ризикувати. Інакше можна програти. Перед ухваленням рішення потрібно все добре зважити.



Тільцям відкладати справи на потім не варто. Адже їх можна буде раз і назавжди вирішити. Тільки рішучі заходи допоможуть досягти успіхів, при цьому боятися не варто. Досить можливі цікаві пропозиції.



Цей день виявиться дуже сприятливим для Близнюків. Але при цьому не рекомендується кудись поспішати. Все обов'язково встигнеться і без того. Часу вирішити те чи інше завдання буде більш ніж достатньо. У фінансових питаннях інтуїція не буде зайвою та допоможе збільшити дохід. Щодо особистого життя, то тут буде все добре. Якщо є людина, яка симпатична, то не треба боятися підійти до неї і зізнатися у почуттях.



День виявиться досить вдалим для Раків. Вони зможуть досягти успіху у тих питаннях, які вже давно не давали спокою. І при цьому саме нестандартні рішення виявляться найвдалішими. Раки знайдуть з оточенням спільну мову і справлять гарне враження на нього. Навіть вдасться налагодити стосунки з тими, з ким були непорозуміння та сварки. Ракам буде корисно подивитися на все, що відбувається в їхньому житті, з іншого боку і замислитись.



Леви сьогодні матимуть підвищену чутливість. Вони не зможуть спокійно реагувати на якісь зауваження з боку оточення. Краще не спілкуватися з тими, хто часто виводить із себе чи чинить тиск. Якщо зустрітися з позитивними людьми, які завжди допомагають та підтримують, то Леви відчують приплив сил, енергії, стануть більш впевненими у собі. Якщо укласти цього дня угоду, то вона виявиться вигідною і не розчарує. Не зайвим буде вкладати гроші в особисту освіту та саморозвиток.



Цього дня Дівам украй не рекомендується приймати поспішні рішення. Спочатку потрібно все добре зважити і продумати. Якщо не дивитися на речі реальними очима, потім доведеться шкодувати про це. Також у Дів можуть статися непорозуміння та конфлікти з оточенням. Для збереження миру та свого обличчя доведеться йти на поступки. Поки що не варто вкладатися у бізнес-проєкти та з грошима бути гранично обережними.



Терезам рекомендується бути обережним. Протягом дня можливі неприємні сюрпризи. Тільки терпіння допоможе досягти успіху в тій чи іншій справі. Тож поспішати нікуди не варто. У цей день не рекомендується пов'язувати себе обов'язками. Особливо це стосується галузі фінансів. Якщо змішати ділові та особисті стосунки, то наслідки будуть неприємними.



Для Скорпіонів перша половина дня виявиться дуже сприятливою. Тож не варто упускати момент і вирішити всі справи, врегулювати конфлікти. Також можна досягти успіху на роботі. Підтримка впливових осіб буде зовсім не зайвою. Ті люди, яким Скорпіони раніше надавали послуги, стануть на їхній бік та допоможуть. А ось у другій половині дня рекомендується розслабитись, відпочити, відновити свої сили та енергію. Спортом не варто займатися у цей період, та й поїздки слід відкласти до найкращих часів.



У Стрільців у цей день можуть виникнути різноманітні проблеми. Стрільці можуть зробити чимало помилок, тому що зосередитись буде вкрай складно. Не варто ухвалювати необдуманих рішень. Це може призвести до неприємностей, за підтримкою найкраще звертатися тільки до давніх знайомих, які раніше не раз допомагали. В особистих стосунках буде сприятливий клімат. Стрільці навіть зможуть помиритися з тими, з ким нещодавно посварилися.

Цього дня Козороги можуть видавати бажане за дійсне, внаслідок чого зроблять чимало помилок. Тому важливо бути обережним. Не варто довіряти малознайомим людям та ділитися своїми ідеями. Дехто скористається ними на свою користь. Якщо надійде ділова пропозиція, важливо спочатку ознайомитись з умовами. Не рекомендується поки що пов'язувати себе зобов'язаннями.



Цього дня Водоліям вдасться заручитись підтримкою дуже впливових людей. Особливо це стосується тих, кому вони надавали послуги. Якщо потрібно обговорити справи, краще це робити у домашній неформальній обстановці. Також дуже можливі приємні сюрпризи. У Водоліїв з'явиться можливість вирішити домашні проблеми. Ідеї можуть виявитися вдалими, в результаті вони вирішать багато завдань.



Для Риб день виявиться досить насиченим та яскравим. Можуть статися вдалі збіги та приємні сюрпризи. Також можливі цікаві ділові пропозиції, результат яких повністю влаштує та задовольнить. Можливо, відбудуться нові приємні знайомства. Риби зможуть справити гарне враження на оточення. Мало того, цілком можливо, що почнуться романтичні стосунки.



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