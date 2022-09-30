Заберете смерть до себе додому: Зеленський попередив жителів росії, чим закінчаться спроби анексії українських територій

Президент Володимир Зеленський впевнений, що ця війна закінчиться, коли Україна поверне свої землі. Спроби кремля анексувати захоплені території нашої країни не визнає ні Україна, ні світ. Весь світ розуміє, чим це може скінчитися.



Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 218-го дня війни.



«Сьогодні я пояснив це народам Кавказу, Сибіру, іншим корінним народам росії. А тепер повторюю для всіх у цій країні: росія не отримає нову територію України. росія приєднає себе до тієї катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. росія прирівняє себе до так званих „ДНР“ та „ЛНР“, остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, які в росії ще залишалися», — сказав глава української держави.



За його словами, окупанти заповнюють могилами захоплену територію України, але при цьому все більше могил з'являється на території самої росії.



«Окупант влаштовує на захопленій території тортури — і заповнить тортурами всю територію росії. Тільки так тепер працюватиме російська поліція, російські спецслужби. Закон у росії знищено. І ті, хто приніс усі ці смерті, знущання, зґвалтування з росії, віднесуть їх до себе додому. Окупант знищує скрізь на захопленій території будь-які основи для життя — економіку, соціальну сферу, культуру… Ціною того, що одна людина в росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя та без поваги до якихось людських цінностей», — застеріг український президент.

При цьому Володимир Зеленський вважає, що такого розвитку подій можна уникнути — якщо зупинити нинішнього кремлівського фюрера.



«Це ще можна зупинити. Але щоб це зупинити, доведеться зупинити того одного в росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни росії», — застеріг президент України росіян.



Раніше Зеленський закликав росіян ухилятися від мобілізації, а військовослужбовців окупаційної армії, які бажають залишитися живими, здатися у полон, тікати з поля бою або боротися проти диктатури в росії.

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