Кровожерливі покидьки, відповісте за кожне загублене життя: Зеленський про обстріл російськими терористами мирних міст

Президент Володимир Зеленський вважає, що росія давно втратила все людське та діє як держава-терорист, обстрілюючи мирні українські міста та завдаючи ударів по цивільних, як це сталося вранці 30 вересня у Запоріжжі.

«Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення у Запоріжжі, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Б'є по українським регіонам з реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Тільки по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити тільки закінчені терористи, яким не має бути місця у цивілізованому світі», — зазначив він.

За словами Зеленського, так росія намагається помститися за успіхи України та свої невдачі.

«Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне занапащене життя українців», — пообіцяв президент України.

Нагадаємо, 30 вересня близько 7:30 окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. За даними Офісу генпрокурора України, на даний момент відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених українців.

Нагадаємо, що напередодні росіяни вдарили ракетами по Дніпру — вибухи пролунали в житлових кварталах, в одному з приватних будинків загинула родина, зокрема двоє дітей.

Фото зі сторінки Зеленського в соцмережах

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