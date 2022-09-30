Російські фашисти вдарили ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя: багато загиблих та поранених

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили ракетою по цивільній колоні, яка стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Ідеться про колону, яка везла туди гуманітарну допомогу.



«Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли у черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу», — написав він.



Своєю чергою, мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню та повернутися назад.

За його словами, поки що неможливо навіть порахувати кількість загиблих та поранених людей, а серед постраждалих, зокрема, є мелітопольці.

Нині на місці працюють рятувальники, медики, усі служби.

Місцеві пабліки публікують фото з місця обстрілу.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок удару по колоні машин, 23 людини загинули та 28 отримали поранення.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили касетними снарядами по зупинці громадського транспорту у Миколаєві, є загиблі та поранені.

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