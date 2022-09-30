Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це має почати працювати

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до другого читання законопроєкт щодо заміни перевірок для бізнесу страхуванням.



Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



За його словами, законопроєкт № 3361 — це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.



«Якщо система запрацює ефективно, то ми й надалі її розширюватимемо на інші види ризиків та категорії бізнесів», — додав він.



Железняк повідомив, що всі ці нововведення добровільні як для бізнесу, так й для страхових компаній.



Депутат заявив, що механізм дуже простий:



- замовляєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов'язки виправляти недоліки);

- оформляєш страховий поліс;

- повідомляєш ДСНС про наявність страхування;

- на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.

Нагадаємо, днями у Кабміні внесли зміни до Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки чи відповідних записів. Порядок доповнили пунктом про підтвердження стажу в окупації та в зоні бойових дій.

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