41.04 / 41.94 39.48 / 40.73
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це має почати працювати

14:02 30 вересня 2022
перевірки

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до другого читання законопроєкт щодо заміни перевірок для бізнесу страхуванням.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт № 3361 — це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.

«Якщо система запрацює ефективно, то ми й надалі її розширюватимемо на інші види ризиків та категорії бізнесів», — додав він.

Железняк повідомив, що всі ці нововведення добровільні як для бізнесу, так й для страхових компаній.

Депутат заявив, що механізм дуже простий:

- замовляєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов'язки виправляти недоліки);
- оформляєш страховий поліс;
- повідомляєш ДСНС про наявність страхування;
- на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.

Нагадаємо, днями у Кабміні внесли зміни до Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки чи відповідних записів. Порядок доповнили пунктом про підтвердження стажу в окупації та в зоні бойових дій.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

Хейден Панеттьєр

«Крик про допомогу»: колишня Володимира Кличка розповіла про серйозну проблему доньки

Котлети без м&#39;яса

«Бомбезно» смачні котлети без м'яса із трьох продуктів: на смак від «м'ясних» не відрізнити

Місце злочину

Вистрілив у ногу, а куля зачепила артерію: на Буковині чоловіка звинувачують у навмисному вбивстві односельця

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту