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Українці масово відкривають свій бізнес у Польщі: що для цього потрібно

16:57 29 вересня 2022
Бізнес

Українці, які поїхали до Польщі, можуть не лише заробити в цій країні собі пенсію, а й відкрити бізнес.

Як пише uamedia.eu, протягом цього року в межах всієї країни іноземці відкрили 25,5 тисяч власних фірм. Серед них є чимало українців, які або відкривають нові проекти, або переносять до Польщі свій український бізнес.

У вашрівському центрі, який допомагає українським бізнесменам, повідомили, що лише за останні два місяці було близько двох тисяч запитів, у 80% випадків йшлося про створення компаній чи інших підприємств.

Зазначається, що раніше правила відкриття власної справи в Польщі не були такими дружніми до іноземців. Наразі, щоб відкрити свою справу, потрібен лише паспорт та документ, що підтверджує законність перебування у країні.

Раніше повідомлялося, що українські студенти можуть розраховувати на безкоштовне навчання та проживання у Польщі. Головна умова — поєднання роботи та навчання.

Фото Pixabay

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