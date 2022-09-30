Зброю відправляв поштою: земляк президента налагодив «бізнес» по переробці сигнальних пістолетів на бойові та доставці їх до Києва

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який налагодив постачання переробленої вогнепальної зброї до Києва. Про це повідомили у столичній прокуратурі.



Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, маючи навички, переробляв сигнальні пістолети на вогнепальні. «Продукцію» він збував через свій Telegram-канал.



Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник відправляв до Києва через поштові відділення, а кошти за зброю отримував на власну банківську картку.



Так, під час чергового збуту вогнепальної зброї зловмисника затримано «на гарячому».



За місцем проживання фігуранта було вилучено зброю, велику кількість набоїв, складники та обладнання для переробки зброї, комп'ютерну техніку, мобільний телефон та банківські картки.



За результатами проведених експертиз, перероблена зброя визнана вогнепальною.



Чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше в Києві співробітники СБУ нейтралізували угруповання, яке займалося нелегальним збутом зброї. У столиці також викрили торговців, які займалися нелегальним збутом військового спорядження.

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