«Вразлива і злопам'ятна людина»: генерал пояснив раптову зміну планів «кремлівського фюрера»

Кремлівський диктатор путін зрозумівши, що програє на військовому та дипломатичному полях бою, вирішив раптово змінити свої плани, внаслідок чого і з'явилися позбавлені будь-якої легітимності псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Таку думку «Телеграфу» висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

На його думку, псевдореферендуми на окупованих територіях і часткова (а по суті, загальна) мобілізація в росії були зовсім не випадковими — вони були оголошені путіним після повернення з провального для нього саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що пройшов у середині вересня в узбецькому Самарканді.

«Знаючи історію життя, служби, роботи путіна, можна зрозуміти, що він людина дуже уразлива і злопам'ятна. При цьому позиціонує себе великим імператором. І відповідним чином ставився до керівників країн, які вважав васальними. Особливо це стосувалося колишніх республік Радянського Союзу, у тому числі й азіатських. Але на тлі ослаблення росії, спричиненого поразками у війні проти України, ситуація різко змінилася», — пояснює експерт.

На його думку, до путіна бумерангом повернулася та зневага, з якою він ставився до інших. Фактично пішла «віддача». На саміті ШОС господаря кремля відкрито ставив на місце Китай, який стає все сильнішим, а у військовому та економічному сенсі давно перевершує росію. Інші учасники саміту пригадали путіну його постійні запізнення на офіційні заходи. У результаті його зустрічали не за рангом, він сам змушений був постійно чекати на всіх, нервувати.

Усе це, стверджує Ігор Романенко, розлютило путіна. І він, повернувшися із саміту ШОС, де став «хлопчиком для биття», поспішно сформулював три нові позиції для війни проти України — мобілізація, псевдореферендуми, ядерні загрози. На ситуацію наклалося і те, що перспективи на фронті негативні для росії. Розуміючи це, путін хоче якось переламати ситуацію.

У відповідь на ядерні загрози союзники України в особі США чітко сформулювали свою позицію. «Її суть — це так просто не пройде. Йому і раніше говорили, що заходи у відповідь навіть просто за подібний шантаж торкнуться його особисто, членів його родини, найближчого оточення. Також на Заході пояснили кремлю, що контролюють ситуацію, починаючи від моменту прийняття такого роду рішення (щодо ядерної кнопки) до всіх етапів послідовності дій, включаючи подачу відповідної команди. Навіть у разі спроби застосування тактичної ядерної зброї малої потужності», — пояснює генерал.

Але кремль все ж таки вирішив спробувати реалізувати свої нові стратегії в Україні. Так, незважаючи на величезні проблеми з мобілізацією в росії та послаблення позицій кремля самим фактом її проведення, закидання на фронт десятків тисяч нових солдатів підвищує потенціал противника.

«Це треба враховувати, роблячи все, щоб такий потенціал зростав якнайповільніше, а знищувався, якщо вже потрапив на фронт, якомога ефективніше. Або здавався в полон, до чого закликають і президент, верховний головнокомандувач Зеленський, і головком ЗСУ Залужний», — зазначає Ігор Романенко.

Щодо псевдореферендумів, то, за його словами, спочатку було зрозуміло, що все це тотальна фальсифікація.

Нагадаємо, що у своєму відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що спроби анексії українських територій закінчаться нічим — росія не отримає нашої землі.

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