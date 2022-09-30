В Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців: у чому причина

В Австрії, де двічі з березня продовжували дію пільгового проїзду у транспорті для українців, яким видавали безкоштовні квитки, з 1 жовтня вводять плату за проїзд у поїздах Австрійських федеральних залізниць. Нагадаємо, що з 1 липня безкоштовний проїзд потягами для біженців із України скасувала польська залізниця.

Як повідомляють у Центрі транспортних стратегій, безкоштовні квитки Not-Ticket Ukraine можна буде отримати тільки для першого в'їзду до Австрії або транзиту — з Бржецлава, Братислави або Хедьєшалома до австрійського пункту призначення або прикордонних станцій для подальшої подорожі до Німеччини, Швейцарії та Італії.

Також з 1 жовтня для українців скасовують безкоштовний проїзд у міському транспорті Відня. Платити доведеться за користування метро, автобусами, трамваями та електричками у межах міста.

З цього правила є винятки — безкоштовно можуть продовжувати їздити діти до 6 років та школярі.

Для того, щоб провезти у міському транспорті собаку, потрібно купити пільговий одноразовий квиток. Цього можна не робити, якщо є річний проїзний квиток. У його вартість включено перевезення собаки та велосипеду.

Нагадаємо, що у столиці Болгарії Софії проїзд у громадському транспорті для українців зробили безкоштовним до кінця війни.

Фото із сайту www.oebb.at

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram