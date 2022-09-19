В одній із європейських столиць проїзд у транспорті для українців зробили безкоштовним до кінця війни

У столиці Болгарії Софії проїзд в громадському транспорті для українців буде безкоштовним до кінця війни в той час, коли деякі інші країни транспортні пільги для українців скасували. Таке рішення ухвалила міська рада Софії, повідомляє місцеве видання Sofia24.

Так, за відповідне рішення проголосував 31 депутат з 43. Рішення також ухвалили на засіданні транспортного комітету.

Таким чином, до закінчення війни українці, які евакуювалися до Софії, не муситимуть платити за проїзд. Раніше встановлений термін безкоштовного користування транспортом закінчувався у жовтні.

Для безкоштовного проїзду достатньо пред’явити паспорт чи посвідчення тимчасового захисту з особистим номером.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що українським студентам у Польщі за певних умов оплачуватимуть навчання, транспорт та житло.

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