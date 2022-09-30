США окупували Німеччину, Японію, Корею і брешуть як Геббельс: заяви путіна після анексії українських територій

Президент росії володимир путін оголосив про анексію окупованих територій України, підписавши договір про так зване «вступ до складу рф нових територій» — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як пишуть російські ЗМІ, про це він заявив під час виступу у кремлі, висловивши впевненість, що Федеральні збори підтримають створення «чотирьох нових суб'єктів російської федерації». Приєднання нових територій путін назвав нібито невід'ємним правом їхнього населення, «закріпленим у першій статті Статуту ООН».

«Хочу, щоб мене почула київська влада і … на Заході. Щоб це запам'ятали всі — люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди», — пафосно заявив господар кремля і додав, що готовий до переговорів, але не буде обговорювати статус цих територій: «Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, всі бойові дії та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжя, Херсону обговорювати не будемо, він зроблено».

За його словами, офіційний Київ має ставитись до «вільного волевиявлення» на окупованих територіях з повагою — мовляв, тільки таким може бути «шлях до миру». А рф «захищатиме свою землю всіма наявними силами і засобами».

путін зробив випад у бік союзників України, заявивши, що «США намагаються все брати нахрапом і шантажем, брешуть відчайдушно як Геббельс».

«США — єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю, знищивши японські міста Хіросіма і Нагасакі. До речі, створили прецедент. Нагадаю про те, що США разом з англійцями перетворили на руїни без військової необхідності під час Другої світової війни Дрезден, Гамбург, Кельн та багато інших німецьких міст, і це було зроблено демонстративно, мета була лише одна — залякати і нашу країну, і весь світ, до цього часу фактично окупують Німеччину, Японію, Республіку Корею та інші країни, цинічно називаючи їх рівноправними. союзниками», — говорив путін.

Нагадаємо, що окупанти провели у частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій — про вихід зі складу України, проголошення незалежності та приєднання до росії, у Донецькій та Луганській — про приєднання до росії. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, нібито понад 90% учасників «референдуму» проголосували «за». Проте ці цифри не мають нічого спільного з реальністю, а саме «голосування» відбувалося всупереч нормам будь-якого законодавства.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь ані в організації «референдуму», ані в «голосуванні». Наприклад, на Запоріжжі голосувати прийшло менше 1% населення. Голоси на окупованих територіях збирали, застосовуючи силу та погрози, зокрема, озброєні люди з бюлетенями проводили поквартирні обходи. Також результати просто малювали в кабінетах «єдиноросів» — на Луганщині зрештою відзвітували про більшу кількість голосів, ніж реальна кількість людей, які залишаються в області.

Низка країн, зокрема у ЄС та США, заявили, що не визнаватимуть результатів фейкового голосування. Незважаючи на це, 29 вересня Володимир Путін видав укази про нібито «визнання незалежності» Херсонської та Запорізької областей за результатами псевдореферендуму.

У світі вже відреагували на цей «театр абсурду».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що реалізація росією так званого «кримського сценарію» і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом росії нема про що говорити.

Фото — скріншот

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