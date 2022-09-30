Пробиті легені, постраждало стегно: під ракетний удар під Запоріжжям потрапив волонтер, який під обстрілами постійно вивозив людей з окупованого Мелітополя

Внаслідок масованого ракетного удару росії по колоні машин під Запоріжжям вранці 30 вересня загинуло 23 людини. Ще 28 людей постраждали. Удар прийшовся по гуманітарній колоні, яка стояла у черзі на виїзд на окуповані території.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, багато хто їхав на окуповані території для того, щоб забрати звідти своїх родичів або відвезти їм медикаменти. Серед постраждалих є і волонтер, котрий за сім місяців повномасштабної війни врятував сотні життів, вивозячи людей під обстрілами з окупованого Мелітополя.

Наразі лікарі борються за його життя.

«Ігор — справжній герой, він врятував сотні людей», — розповів волонтер Валерій Газаєв. — Він сам з Мелітополя. Коли місто окупували, він на своєму мікроавтобусі став вивозити всіх, хто міг й хотів виїхати. А тим, хто не мав змоги виїхати, возив їжу, медикаменти… Багато разів він потрапляв під мінометні обстріли. Ризикував життям, але продовжував їздити, бо знав, що людям потрібна допомога. Сьогодні вранці він був у цій колоні… Ігор дивом залишився живим. Але він дуже постраждав: у нього множинні осколкові поранення, пробиті легені, постраждало стегно. Нині поряд з ним у лікарні перебуває його донька. Ігор у важкому стані, йому будуть потрібні операції та тривала реабілітація. Ми зараз збираємо гроші на його лікування і просимо приєднатися всіх, хто має таку можливість (номер картки 5375 411 201 001 851 або банку в Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/8FFfYqACYf)".



Люди, яких Ігор віз у мікроавтобусі, загинули. Ні для кого не секрет, що деякі мешканці Мелітополя змушені їздити додому — і не тому, що вони зрадники чи хочуть «руського міру».

Хтось приїжджає до стареньких родичів, хтось не має матеріальної можливості десь орендувати житло й змушений повертатися додому.

Ігор намагався допомогти всім, хто цього потребував. І щонайменше раз на тиждень, ризикуючи собою, їздив до Мелітополя. У місці, куди вдарила ракета, колона автомобілів стоїть щодня і всі чудово про це знають. Ця колона формується ще за день до виїзду і саме вранці тут збирається найбільше людей. Ворог про це знав і бив прицільно по місцю скупчення людей.



Нагадаємо, сьогодні вранці по Запоріжжі та району окупанти випустили 16 ракет. Президент Зеленський заявив, що так можуть чинити лише закінчені терористи і «їм не повинно бути місця у цивілізованому світі». Він назвав рашистів «кровожерливими покидьками» й пообіцяв, що росіяни відповідатимуть за кожне загублене життя українців.

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