«Відспівали Мар’яну в церкві, де правив батько Степана Бандери»: на Івано-Франківщині попрощались з військовою медичкою

У селі Тростянець на Івано-Франківщині попрощались з 37-річною бойовою медичкою Мар'яною Тряско з позивним «Квітка». Вона заради захисту країни повернулась з Італії до України й 26 вересня загинула у бою під Запоріжжям, яке нещадно обстрілює ворог. Скорботна церемонія прощання пройшла біля будинку військової у рідному селі. Люди, стоячи на колінах, проводжали свою Героїню, яка тепер назавжди повернулася додому і яку тут багато хто пам’ятає ще маленькою дівчинкою.

«Мар"яна Тряско з позивним „Квітка“, була четвертою дитиною в багатодітній родині. Грошей постійно не вистарчало, — розповіла про загиблу на своїй сторінці у „Фейсбуці“ землячка Роксоляна Хмара. — І мама, залишивши дівчинку у тітки, поїхала до Італії на заробітки. Мар"яна ж, виростала не лише красунею, але й дуже роботящою і життєрадісною дівчинкою. Вміла і шити, і корову подоїти, і сіно викосити. А що дуже любила коней, то й пропадала біля них всі вихідні від школи та хатньої роботи дні. Закінчивши школу та медучилище, Мар'яна була медсестрою в одній із лікарень міста Долини. Одного разу мама покликала Мар"яну до Італії, і дочка залишилася там працювати. Невдовзі одружилася з італійцем. Пара виховувала двох діток: хлопчика 14-ти й дівчинку 10 років».

Після повномасштабного вторгнення Мар'яна вже у квітні вступила у 102 бригаду територіальної оборони ЗСУ, служила військовим медиком.

«Мар'янина сестра Галина теж зараз на фронті, — повідомила Роксоляна Хмара. - Є у родини й давня історія, яку любила переповідати Мар"яна: про те, що їхній прадід під час Другої світової війни зорганізував в сараї, за хатою, шпиталь для поранених воїнів УПА. А одного разу вони навіть переховували самого Степана Бандеру, про що дізналися совіти й спалили їхню хату, а прадіда вбили на рідному подвір"ї».

Відспівали Мар'яну в церкві рідного села Тростянець

Відспівали Мар'яну в церкві села Тростянець, де останні 5 років свого життя правив батько Степана Бандери Андрій.

Раніше «ФАКТИ» публікували щемливу історію про героя з Вінниччини, який на милицях оббивав пороги військкомату, щоб знову стати у стрій.

Фото зі сторінки Роксоляни Хмари у Facebook

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