«Тільки повернувся на позицію після важкого поранення»: війна забрала життя ще одного українського офіцера

У Клембівці на Вінниччині попрощались В’ячеславом Баранецьким, який загинув внаслідок мінометного обстрілу окупантів під Авдіївкою. Він — син та дитя Незалежності, адже народився 22 травня 1991 року.

«Слава, як називали його друзі та односельчани, був дуже цілеспрямованою людиною. Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю правознавство у 2012 році. Працював у колишньому Ямпільському відділенні міліції, був дільничним у Клембівці. Від роботи свого часу проходив службу в зоні АТО. Опісля повернення ще півроку прослужив та звільнився, — повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті» — Були підробітки в Німеччині. Працював далекобійником. У 2016 році одружився. Із дружиною виховували донечку. До війни працював в Одесі. Згодом родина переїхала на Вінниччину.

Коли почали всіх призивати, Слава не розумів, чому йому ще не вручили повістку. Але в квітні, йому як лейтенанту теж прийшло сповіщення. Пройшов навчання та був відправлений на передові позиції. Служив командиром взводу. Отримав там серйозну травму ноги в тазовій кістці".

Відомо, що офіцер три місяці проходив курс лікування та реабілітації. Тиждень як повернувся на свої позиції, до своїх хлопців. Попередив родину, що зв’язку не буде до 5 днів. Втім, минуло 7 днів і повідомили, що лейтенант В'ячеслав Баранецький загинув…

Людське море накочувало хвилями, захлиналось сльозами, і труна потопала у величезних букетах квітів…

Нагадаємо, за інформацією Генштаба, під Торезом окупанти розгорнули польовий табір для навчання новоприбулих кримінальних злочинців.



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