Смерть журналіста: на фронті загинув гендиректор видавництва «Бліц-інформ» Володимир Чеповий

В Україні загинув ще один журналіст — генеральний директор видавництва «Блінц-інфо» та шеф-редактор журналу «Бізнес» Володимир Чеповий, який захищав нашу країну від російських військ.

Про це написав у своєму Telegram воєнкор Андрій Цаплієнко .

Андрій зазначає, що генеральний директор видавництва «Блінц-інфо» та шеф-редактор журналу «Бізнес» захищав Україну від окупантів і став 34-м медійником, який загинув у 2022 році.

За словами політолога Віталія Кулика, Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня.



Інформацію підтвердила у своєму Facebook речник голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота.

«Як же їх багато стало. Цих новин про смерть. Сьогодні підтвердили, що в бою загинув генеральний директор видавництва „БЛІЦ-ІНФОРМ“, шеф-редактор журналу „Бізнес“, автор проекту „Бізнес 100“. Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди…», — написала вона.

За яких обставин і в якому регіоні загинув Чеповий — інформації поки що немає.

Володимиру було 55 років. Родом він із села Цимбалівка Хмельницької області, але проживав у Києві. З 1990 року Чеповий був співзасновником видавництва «Бліц-Інформ», яке видавало низку газет та журналів: «Бізнес», «Ділові Новини», «Наталі», «Капітал» та інші. У 2002 році Чеповий з партнерами започаткував новий проект — видавництво «КАРАВАН-Медіа», який почав випускати журнали «АрхІдея» та «Караван Історій — Україна».

2005 року Чеповий обіймав посаду керівника служби Держсекретаря України. Після «Помаранчевої Революції» випустив книгу «Я прокинувся щасливим», де описував усі події початку 2000-х років в Україні. Пізніше він став співзасновником та очолив «Медіа Інвест Груп». З 2014 року Чеповий був шеф-редактором журналу «Бізнес» і обіймав посаду генерального директора видавництва «Бліц-Інформ».

Нагадаємо, напередодні у боях на Донбасі загинув і 27-річний захисник Артем Димид — правнук відомого історика Івана Крип'якевича. Він потрапив під мінометний обстріл рашистів.

Фото kniga.biz.ua/

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