«Протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в полон»: Зеленський запропонував мобілізованим росіянам «варіанти, щоби вижити»

Президент Українини Володимир Зеленський у відеозверненні відреагував на часткову мобілізацію, яку оголосили в росії, наголосивши що путінська влада намагається втягнути у війну проти нашоїї держави ще більше ресурсів.

«Україна вистояла після повномасштабного нападу росії. Україна змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу. Україна змогла звільнити значну частину території, на яку зайшли російські війська. Україна звільняє людей з російського полону. І Україна змогла змінити перебіг війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ми можемо перемогти й рухаємося до перемоги», — зазначив він.

Рішення про мобілізаціюю президент назвав відвертим визнанням кремля, що російська кадрова армія «не витримала й посипалася».

«І тепер через мобілізацію війна росії проти України для більшості громадян рф — це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім. Коли росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію… Коли росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення рф будь-яких псевдореферендумів… Усім усе зрозуміло. росія сама ховає перспективу переговорів своїми ж руками», — підкреслив Зеленський.

Він звернувся до громадян рф російською, згадавши про протестні акції проти мобілізації, хоч й нечислені.

«Це показник. Не тільки в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, Бурятії, інших національних республіках і областях рф розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть. Чому, наприклад, дагестанці чи будь-хто ще мають гинути на Харківщині чи під Донецьком? Та тому, що одна людина в росії так вирішила за всіх громадян рф. Немає іншої причини. То він хоче. Ви вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств та тортур українців. Бо ви мовчали. Бо ви мовчите», — сказав президент, додавши, що зараз настав час вибору для росіян.

Для чоловіків — обрати, між життям та загибеллю чи каліцтвом. Для жінок — втратити назавжді рідних або спробувати захистити їх від загибелі.

«Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані та підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення щодо мобілізації. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків — це головне, що вони зараз замовчують. Ми знаємо, що вони братимуть усіх без розбору. Не лише військових у запасі, а будь-яких чоловіків. 55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за півроку. Десятки тисяч поранені, скалічені. Бажаєте більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтесь в український полон. Це варіанти для вас, щоб вижити», — відзначив він та наголосив, що діти російської верхівки не підуть воювати.

«Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають. А ми своїх повертаємо», — додав президент.

Нагадаємо, що днями з рашистського полону вдалося звільнити 215 українців, серед яких, зокрема бійці, які захищали «Азовсталь» у Маріуполі та їхні командири. В рамках обміну Україна видала росії лідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука та ще 55 полонених військовослужбовців.

Тим часом в росії під час перших протестів проти мобілізації було затримано близько 1300 осіб.

Фото Офісу президента

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