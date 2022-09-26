На грузинському КПП «Верхній Ларс» з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост. Водночас усі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи.

Про це повідомляють «Новини Грузії» у своєму Telegram. У повідомленні йдеться, що вже п'ятий день поспіль на російсько-грузинському кордоні зберігаються кілометрові черги з бажаючих залишити рф на тлі оголошення мобілізації. Також в черзі починають ширитись панічні настрої, адже з'явилася інформація, що військові начебто перевірятимуть всіх чоловіків, які намагаються залишити московію.

Тим часом у мережі пошируються відповідні відео.

Раніше російський юрист і правозахисник Павло Чіков розповідав, що на КПП «Верхній Ларс» з 26 вересня чоловікам з росії почали відмовляти у виїзді за кордон, посилаючись на закон про мобілізацію. Щоправда, такі випадки були поодинокими.

Натомість, очільник Північної Осетії Сергей Мєняйло заявив, що на трасі у бік Грузії «треба навести лад» та впорядкувати рух. Для цього до поліцейських може приєднатися Росгвардія.

Читайте також: «Готові приймати російських дезертирів, але є умови»: у Німеччині зробили несподівану заяву.

Фото — скріншот

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram