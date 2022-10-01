Винувата війна: хто з українців не зможе вийти на пенсію в 60 років

Щороку в Україні змінюються вимоги щодо кількості необхідного трудового стажу для призначення пенсії. Так, у 2022 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати від 29 років стажу, у 2023 році — від 30, у 2024 — від 31 тощо. У 2028 році для виходу на пенсію потрібно мати від 35 років стажу, пише На пенсії.

Через повномасштабне вторгнення росіян, багатьом українцям довелося піти у відпустку власним коштом або ж їх змусили це зробити. А як відомо, період перебування у відпустці власним коштом не зараховується до страхового стажу. Немає сплати податків — немає стажу. А це означає, що при досягненні 60 років вам може просто банально не вистачити кількох місяців, а то й більше для виходу на пенсію.

Допомога з тимчасової непрацездатності такі громадяни також отримати не можуть, оскільки офіційно вони працевлаштовані. Також, якщо людина під час відпустки за свій рахунок захворіла, то лікарняні їй теж оплачувати ніхто не буде.

Крім відпустки за власний кошт, деяких українців з початку війни було переведено на неповний робочий день.

Тим, хто буде переведений чи оформлений на півставки, зараховуватиметься неповний страховий стаж. Один місяць страхового стажу зараховується, якщо за особу оплачується повна сума соціального внеску. Якщо виплачуватиметься половина, то два місяці зараховуватимуться як один. Тобто доведеться працювати довше, щоб нагромадити необхідну кількість страхового стажу.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня пенсії зросли у трьох категорій українців.

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