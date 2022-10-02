Безус увімкнув «режим Мессі» у переможному матчі чемпіонату Кіпру: відео гола-красеня

Український півзахисник Роман Безус, який забив дебютний гол за «Омонію» шикарним ударом через себе, записав до свого активу ще один м'яч-красень у футболці кіпрського клубу.

Вийшовши на заміну на 88-й хвилині гостьового поєдинку проти «Докси» за рахунку 1:0 на користь своєї команди, 32-річний футболіст на 95-й «включив режим Ліонеля Мессі» та закріпив успіх своєї команди — 2:0. Прийнявши м'яч за межами штрафного майданчика суперника, Роман відірвався від одного опонента, обіграв ще двох і влучним ударом спрямував м'яч до сітки.

Нагадаємо, що Роман Безус, котрому 26 вересня виповнилося 32 роки, перейшов до «Омонії» на правах вільного агента з бельгійського «Гента». У семи зустрічах за клуб з Нікосії ексфутболіст «Динамо» забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу. Після п'яти турів «Омонія» з 9 очками посідає у чемпіонаті Кіпру четверте місце.

Тим часом захисник збірної України Едуард Соболь забив перший із серпня минулого року гол за бельгійський «Брюгге». На 53-й хвилині наш співвітчизник, який став минулого сезону автором найкращого м'яча своєї команди, класно «вистрілив» зі штрафного, а його команда в підсумку розгромила вдома «Мехелен» (3:0) і з 22 очками посідає у чемпіонаті країни третє місце. До речі, ще один український футболіст — Роман Яремчук також приклався до розгрому суперника, вийшовши на заміну на 59 хвилині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Безус завоював перший трофей у закордонній кар'єрі.

Фото ФК «Омонія»

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