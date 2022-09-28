П'яна вечірка закінчилася вбивством: у Дніпрі чоловік помер від отриманих у бійці травм

У Дніпрі п'яна бійка призвела до смерті одного з товаришів по чарці. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» з посиланням на власні джерела.



НП сталася у приватному будинку на вулиці Леваневського у Центральному районі Дніпра.



Двоє чоловіків, які розпивали алкоголь, побилися. Один з них помер від отриманих травм.

Медики надали допомогу другому учаснику бійки. Потім 44-річного чоловіка відвезли до відділення поліції.



Раніше у Білій Церкві під Києвом алкогольні посиденьки також закінчилися трагічно — 51-річний товариш по чарці вбив 28-річного чоловіка.

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