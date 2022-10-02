Польща починає роздавати антирадіаційні таблетки

Путін залякує світ ядерною війною. Як повідомляє видання Dailymail, польські урядовці почали роздавати по всій країні антирадіаційні таблетки, оскільки зростають побоювання щодо ядерного опромінення, спричиненого війною в сусідній Україні. Рятувальникам були передані таблетки у відповідь на бойові дії навколо Запорізької атомної електростанції — найбільшої в Європі. Офіційні особи описали цей крок як «превентивний» і «упереджувальний» захід.

«Ми прийняли рішення почати роздачу таблеток йодистого калію районним пожежним частинам, — сказав журналістам заступник міністра внутрішніх справ Блажей Побозі. — Це рутинна ініціатива на випадок потенційної радіаційної загрози, якої … на даний момент не існує».

Таблетки будуть передані місцевим органам влади і в кінцевому підсумку опиняться в пунктах розповсюдження — в більшості випадків у школах, де жителі зможуть забрати їх у разі потреби. За його словами, доз вистачить на всіх, хто їх потребуватиме.

Побозі додав, що таблетки з йодидом калію є профілактичним заходом на випадок ядерної аварії, але не допоможуть у відповідь на атаку тактичної ядерної зброї.

За такого сценарію «вивільняються зовсім інші ізотопи, від яких, на жаль, не існує таблеток, які б нас захистили», — сказав він журналістам. — У порівнянні з ядерною аварією, така атака «ще менш вірогідна».

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