ЗСУ відбили за добу шість атак ворога та знищили величезну кількість його живої сили та техніки, — Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, для підтримки наземних дій авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів — підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, а ракетні війська і артилерія за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

Натомість ворог за минулу добу завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує БпЛА іранського виробництва «Shahed-136». Від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів, включаючи Бахмут, Новоукраїнку, Оріхів, Нікополь, Миколаїв, Очаків та Одесу.

Ці обстріли мирних міст є доказом того, що противник продовжує зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Так, наразі отримано підтвердження знищення складу боєприпасів після вогневого ураження в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

В країні-агресорі тим часом тривають заходи «часткової мобілізації». З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність «повна», проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея. Також відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта — у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ потужно вдарили по позиціях рашистів біля Золотого на Луганщині, знищивши одразу 60 окупантів.

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