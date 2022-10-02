В інтерв'ю виданню «WELT» посол України, який залишає посаду, закликав німецький уряд покласти край «попередній стриманості». За його словами, військовому злочинцю путіну нема чого українцям щось диктувати.

«Боягузливо бомбити українських мирних громадян щодня, як це було з колоною під Запоріжжям, де 30 загиблих і майже 100 важко поранених у п'ятницю, і в той же час говорити про готовність до переговорів — це чистої води маріонетковий спектакль, комедія чорнухи, сповнена цинізму. Після того, як путін спробував анексувати 15 відсотків української території, що більше, ніж Баварія та Баден-Вюртемберг разом узяті, він викинув за борт будь-який варіант переговорів і раз і назавжди дискваліфікував себе як співрозмовника. Українська армія продовжить крок за кроком звільняти окуповані росією регіони».

Мельник зазначив, що якщо колись будуть реальні переговори з москвою, то доля цих територій, які були анексовані з порушенням міжнародного права, для нас взагалі не буде предметом переговорів.

«Херсонська, Донецька, Луганська та Запорізька області, а також Крим були і залишаються невід'ємною частиною України. Жодних домовленостей з росією не буде доти, доки москва не піде з усіх цих регіонів. Безумовно, ми маємо дуже серйозно ставитися до загрози з боку Кремля і готуватися до сценарію ядерного удару. Разом з тим, ймовірність цього останнього акту божевілля путіна залишається досить низькою. Бо цей найбільший злочин проти людства неминуче означав би кінець сьогоднішньої росії, якою ми її знаємо, і неминучий розпад цієї держави-ізгоя. росія розвалиться, як картковий будиночок. З цієї руїни постануть десятки незалежних республік, багато пригноблених народів звільняться від московського ярма. росія втратить своє постійне місце в Раді Безпеки ООН і буде позбавлена ядерної зброї. путін чудово розуміє, що такий апокаліптичний сценарій насувається на його батьківщину і тому навряд чи піде на ризик цієї найстрашнішої катастрофи в історії росії».

Колишній посол України вважає, що своєю божевільною промовою путін розтоптав будь-яку надію на те, що з цією росією ще можна домовитися.

«Тому Німеччині не потрібно надмірно турбуватися про те, щоб не спровокувати путіна і не загнати його в кут. Уряд Німеччини повинен зараз, щонайпізніше, покласти всі яйця у військовий кошик і без зволікань надати Україні всі свої системи озброєння, включаючи бойові танки Leopard. Крім того, має відігравати провідну роль у запровадженні найжорсткіших санкцій проти путінського режиму з метою поставити його на коліна. Відверто кажучи, реакція Заходу на цей новий кричущий злочин путіна до цього часу була зовсім недостатньою. Те, що наші союзники ніколи не визнають спробу анексії чотирьох українських територій, є центральним стовпом, але цього занадто мало. Тепер мають послідувати дуже болючі каральні заходи, які дуже боляче вдарять по росії. Я закликаю канцлера відкинути попередню стриманість і всі сумніви і нарешті діяти рішуче і рішуче, щоб завдати росії нищівної військової та економічної поразки».

Нагадаємо, що пан Мельник залишає посаду посла України в Німеччині.

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