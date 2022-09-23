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Україна

Зеленський призначив нового посла у Німеччині замість «скандаліста» Мельника: хто такий Олексій Макеєв

19:12 23 вересня 2022
Олексій Макеєв

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Макєєва надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині замість Андрія Мельника. Указ оприлюднено на сайті президента.

«Про призначення О. Макеєва Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Німеччина», — йдеться у тексті указу.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.

Олексій Сергійович Макєєв народився 1975 року. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дипломат, крім української та російської, володіє англійською та німецькою мовами. Також Макеєв розмовляє іспанською та французькою.

Як писали «ФАКТИ», 9 липня президент Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник нещодавно потрапив у скандал, недипломатично «пославши» німецького політолога через фразу про росію.

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