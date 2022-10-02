«Тікають до Казахстану»: у Криму наростає істерія через «часткову мобілізацію»

Злочинна «часткова мобілізація» агресора в окупованому Криму породила не лише широкі панічні настрої, але й наростання істерії у суперечливих заявах пропаганди загарбників та ключових кримських колаборантів.

«Днями фейковий „спікер“ Володимир Константинов заявив, що „ухилянтів від мобілізації“ слід „не пускати назад“ та „позбавити громадянства“. При цьому інші „розмовляючи голови“ окупантів бідкаються, бо „осатанілі від ситого життя в Криму громадяни хизуються, як надурили систему та втекли у Казахстан“ і викладають в Інтернет відповідні ролики, — розповідає ресурс Асоціація реінтеграції Криму. — У соціальних мережах окупованого півострову поширюється реклама вивозу з Криму до Казахстану та навіть „вирішення питання з військовим обліком“, при цьому частина таких оголошень, які збирають „передоплату“ в декілька тисяч рублів, має ознаки шахрайських. А родичі „мобілізованих“ констатують як повну анархію та свавілля з боку „військкоматів“ під час рекрутування „гарматного м’яса“. Бо майбутні бійці-рашисти не отримують „необхідне обладнання“, зимові речі тощо».

На «проводах» частини «мобілізованих» фейковий «глава Криму» Сергій Аксьонов та губернатор Михайло Развожаєв відзначилися заявами про їх відправку до «47 мотострілецької дивізії». У складі військ агресора в Україні дійсно діяла 47 гвардійська танкова дивізія, відтворена окупантами в лютому 2022 року з базуванням у Муліно Нижегородської області. Й ця бригада сильно втратила у живій силі та техніці починаючи з березня 2022 року.

Поки в росії призовники намагаються «відкупитися» від армії за 100 тисяч, ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога.



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