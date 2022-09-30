Поки в росії призовники намагаються «відкупитися» від армії за 100 тисяч, ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога

В російській федерації триває часткова мобілізація. Хтось йде в армію, а хтось намагається виїхати в сусідні країни.Тим часом у Хабаровському краї рф посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили «тарифи» для ухилянтів.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

Тим часом ЗСУ продовжуть знищувати рашистів. Так, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Українська авіація завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА ворога.

А ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії противника.

Також у Генштабі повідомили, що ворог на тимчасово окупованих українських територіях намагається проводити заходи примусової мобілізації. Так, у Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій. У Бердянську примусово мобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

Нагадаємо, що 30 вересня путін заявив про «входження» чотирьох областей України до росії. А президент України Володимир Зеленський, зазначивший, що перемовини з нинішнім керівництвом рф неможливі, підписав заявку на вступ нашої країни до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Фото зі сторінки Геншабу ЗСУ у соцмережах

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram