Холода на підході: що потрібно зробити з обігрівачем, щоб він віддавав максимум тепла

Цього року справжня осінь прийшла зарано. Попри початок жовтня, у квартирах вже холодно. Влада попереджає, що зима буде складною. Температура у приміщенні цього року буде нижчою за норму, тому вже зараз потрібно подбати про те, як пережити холод.

Найпростіший й досить ефективний спосіб — це придбати обігрівач. Про це пише британське видання Express. Проте його рекомендації підходять і для багатьох українських домогосподарств.

А оскільки очікується, що обігрівачі цієї зими працюватимуть постійно, важливо стежити за їх чистотою. Пильний та брудний — він працюватиме гірше й віддаватиме менше тепла.

Тому, на думку експертів, потрібно зробити чистку обігрівача частиною щоденного чи щотижневого прибирання.

Зазвичай пил осідає у щілинах та поглибленнях засобів обігріву та вичистити його звідти непросто, але можливо.

Щоб ефективно очистити радіатор, потрібно прибрати пил між панелями та за ними. Для цього обігрівач вимкнути та відстебнути кришку.

Якщо кришку важко зняти, можна використовувати довгу й тонку щітку для радіатора або ганчірку з мікрофібри.

Потім можна пропилососити прилад або витерти пил вручну та протерти вологою тканиною. Для тих, хто має правильні насадки на пилососі, вони можуть навіть спуститися всередину ребер.

Простий спосіб видалити пил зсередини та з задньої частини радіатора — це використовувати фен. Просто направити насадку фена у канавки у верхній частині радіатора та включити його на максимальну потужність.

Стійкий бруд і жир на стіні за обігрівачем можна видалити за допомогою невеликої кількості мийного засобу та води.

Також важливо відзначити, що ніколи не потрібно намагатися знімати панелі електричного радіатора для очищення, адже таким чином можна пошкодити механізм нагрівання. Натомість почистіть пил та бруд навколо панелей, щоб захистити себе й цілісність радіатора.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як бюджетно утеплити квартиру. Також, на що звернути увагу при утепленні приватного будинку.

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